Женщина пострадала при столкновении двух авто в Липецке

В Липецке в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-водитель. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 20 октября в Беговом переулке. Столкнулись Audi под управлением 41-летней женщины и Buick, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате пострадала женщина-автомобилистка, пишет GOROD48. Информация о ее состоянии не приводится.

По данным Госавтоинспекции, накануне также было зафиксировано еще 23 ДТП, в них никто не пострадал.

19 октября сообщалось, что в Ельце Липецкой области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала 32-летняя женщина. Ее сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе.