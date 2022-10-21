Женщина пострадала при столкновении двух авто в Липецке
В Липецке в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-водитель. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла 20 октября в Беговом переулке. Столкнулись Audi под управлением 41-летней женщины и Buick, за рулем которого находился 47-летний мужчина.
В результате пострадала женщина-автомобилистка, пишет GOROD48. Информация о ее состоянии не приводится.
По данным Госавтоинспекции, накануне также было зафиксировано еще 23 ДТП, в них никто не пострадал.
19 октября сообщалось, что в Ельце Липецкой области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала 32-летняя женщина. Ее сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе.