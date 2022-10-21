Во Франции самолет с министром-делегатом Кайе выкатился за пределы полосы

Самолет с 39 пассажирами, среди которых была министр-делегат, отвечающая за территориальные сообщества Франции, Каролин Кайе, выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Орли (расположен в 14 км к югу от Парижа). Об этом сообщила 21 октября сама Кайе.

«Выезд за пределы полосы по возвращении [в Париж] из Родеза: больше испуга, чем вреда. К счастью, никто не пострадал», — написала она в Twitter.

Она также прикрепила к своему посту фотографию с места инцидента. На снимках запечатлено, как пассажиры идут по траве пешком с вещами в руках от стоящего за пределами полосы воздушного судна.

По данным радио France info, всего на борту находились три члена экипажа и 39 пассажиров. По предварительным данным, самолет покинул взлетно-посадочную полосу при приземлении из-за плохих погодных условий.

В ноябре прошлого года направлявшийся в Китай самолет с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом (на тот момент он был главой федерального департамента иностранных дел страны) был перенаправлен в Москву по техническим причинам.