Эрдоган заявил об обсуждении странами Европы перспектив газового хаба в Турции

Европа думает о вариантах с поставками, в случае если Турция станет газовым хабом. Об этом 21 октября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Отныне, разумеется, они не могут получать природный газ из России когда и как им захочется. Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», — сказал Эрдоган.

12 октября на «Российской энергетической неделе» президент России Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. По мнению главы государства, этот проект может стать альтернативой газопроводам системы «Северный поток», на которых в конце сентября произошла диверсия.

На саммите в Астане Путин и Эрдоган подробнее обсудили данный проект. 14 октября президент Турции заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все нюансы, касающиеся газового хаба в Турции, будут прорабатываться.