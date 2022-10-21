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Сторож погиб при пожаре на территории завода в Новосибирске

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В Октябрьском районе Новосибирска в результате пожара на территории завода «Сибтехгаз» погиб сторож. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар произошел утром 21 октября в сторожке на территории завода по улице Коммунстроевской. Спасатели прибыли на место через пять минут после вызова, ликвидация горения заняла еще девять минут.

«Затем специалисты в условиях сильного задымления и высокой температуры провели осмотр сторожки на наличие людей: на кровати в дальнем углу был обнаружен погибший», — говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет издание VN.ru, огонь повредил сторожку на площади 12 кв. м, также в строении обрушился пол. Предварительной причиной пожара является неосторожность при курении.

13 октября в селе Измалково в Липецкой области пожар произошел в строительном вагончике. В результате пострадал 30-летний мужчина. Сам вагончик был полностью уничтожен огнем.

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