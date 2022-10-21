Детские площадки починят в Ростове-на-Дону по требованию прокуратуры

В Ростове-на-Дону во время проверок региональной прокуратуры на детских площадках выявлены нарушения и дефекты. Так, площадки в Первомайском районе, в том числе на Калужской и Киргизской улицах, не соответствуют требованиям. На них видны многочисленные повреждения и дефекты.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что районное управление жилищно-коммунального хозяйства устранением нарушений не занималось. В суд направлено заявление с требованием обязать организацию привести пространства в надлежащее состояние. Все требования суд удовлетворил, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 12-летняя девочка была госпитализирована после катания на качелях. Во время катания у качелей оборвались цепи, и ребенок упал на землю. Родители пострадавшей обратились за помощью к врачам. В больнице у 12-летней петербурженки была диагностирована травма живота с разрывом селезенки.