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В Китае представили электроседан Venucia D60EV Plus

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Фото: Venucia
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Китайский бренд Venucia, который принадлежит предприятию Dongfeng-Nissan, представил для домашнего рынка седан на электротяге Venucia D60EV Plus. Об этом 21 октября сообщило издание Carnewschina.

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Электромашина Venucia D60EV PLUS является продолжением модели Venucia D60EV, которая построена на базе японской Nissan Sylphy.

Venucia D60EV Plus работает от аккумуляторной батареи емкостью 48 кВт·ч, у которой есть два варианта исполнения: литий-железо-фосфатная и трехкомпонентная литиевая. Запас хода составляет 420 и 450 км соответственно. Потребляемая мощность на 100 км пути составляет всего 12,2 кВт·ч.

В салоне машины установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10 дюймов, блок климат-контроля с сенсорными кнопками. В старших версиях электрокара есть цифровая приборная панель. В помощь водителю созданы функция дистанционного запуска двигателя, система аварийного торможения, навигация и система помощи при парковке.

У базового оснащения пятиместной машины салон с тканевыми сиденьями. Более дорогие версии предлагают кожаную обивку салона, но при этом сиденья регулируются вручную.

Цены на новинку стартуют от 129 800 юаней (около 1 096 810 рублей).

19 октября в России стартовали официальные продажи электромобилей Evolute. Электромобиль в дилерской сети доступен в единственной комплектации и стоит 2,99 млн рублей. На модель распространяется действие госпрограммы льготного автокредитования, так что ее можно приобрести со скидкой 925 тыс. рублей. Evolute i-Pro российского производства представляет собой китайский электрокар Dongfeng Aeolus E70. Машина оснащена 163-сильным электромотором на передней оси, который питает батарея емкостью 53 кВт·ч. Запаса хода хватает на 420 км.

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