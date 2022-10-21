В Китае представили электроседан Venucia D60EV Plus

Китайский бренд Venucia, который принадлежит предприятию Dongfeng-Nissan, представил для домашнего рынка седан на электротяге Venucia D60EV Plus. Об этом 21 октября сообщило издание Carnewschina.

Электромашина Venucia D60EV PLUS является продолжением модели Venucia D60EV, которая построена на базе японской Nissan Sylphy.

Venucia D60EV Plus работает от аккумуляторной батареи емкостью 48 кВт·ч, у которой есть два варианта исполнения: литий-железо-фосфатная и трехкомпонентная литиевая. Запас хода составляет 420 и 450 км соответственно. Потребляемая мощность на 100 км пути составляет всего 12,2 кВт·ч.

В салоне машины установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10 дюймов, блок климат-контроля с сенсорными кнопками. В старших версиях электрокара есть цифровая приборная панель. В помощь водителю созданы функция дистанционного запуска двигателя, система аварийного торможения, навигация и система помощи при парковке.

У базового оснащения пятиместной машины салон с тканевыми сиденьями. Более дорогие версии предлагают кожаную обивку салона, но при этом сиденья регулируются вручную.

Цены на новинку стартуют от 129 800 юаней (около 1 096 810 рублей).

19 октября в России стартовали официальные продажи электромобилей Evolute. Электромобиль в дилерской сети доступен в единственной комплектации и стоит 2,99 млн рублей. На модель распространяется действие госпрограммы льготного автокредитования, так что ее можно приобрести со скидкой 925 тыс. рублей. Evolute i-Pro российского производства представляет собой китайский электрокар Dongfeng Aeolus E70. Машина оснащена 163-сильным электромотором на передней оси, который питает батарея емкостью 53 кВт·ч. Запаса хода хватает на 420 км.