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Песков заверил в проверке сообщений об отправке мобилизованных без должной подготовки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Информация о том, что мобилизованных одной из бригад отправили на фронт без должной подготовки, будет проверяться. Об этом заявил журналистам в пятницу, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он указал на то, что в Кремле видели такие сообщения, однако этот вопрос непосредственно относится к компетенции Министерства обороны.

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«Мы не в курсе деталей, но вообще мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — заверил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что мобилизованные в городе Пушкино россияне были отправлены на фронт без должной подготовки.

Также в пятницу Песков сообщил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. Он отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.

Между тем 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что она закончится к концу текущего месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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