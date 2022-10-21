Экс-чиновника осудили за мошенничество с остановками транспорта в Приамурье

В Свободном (Амурская область) вынесен приговор в отношении бывшего первого заместителя главы администрации, которого обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он заключил с руководителем коммерческой организации договор на установку автобусных остановок по завышенным ценам.

По данным прокуратуры, 30 отдельных договоров были заключены в 2019 году. Согласно документам, требовалось изготовить и доставить в город 33 остановки, реальная стоимость которых должна была вырасти со 195 тыс. до 295 тыс. рублей. Полученную разницу с фактической стоимостью предприниматель передавал сотруднику администрации. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В 2020 году подсудимый дал распоряжение руководителю МКП «Дорожник» отремонтировать и установить старую остановку, при этом по договору она проходила как новая. Замглавы администрации получил 295 тыс. рублей.

Бывшего чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы, также он должен выплатить штраф в размере 410 тыс. рублей. На три года мужчина лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными функциями. Предпринимателя приговорили к четырем годам лишения свободы условно и выплате штрафа в размере 210 тыс. рублей.