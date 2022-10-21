Песков прокомментировал слова Эрдогана о смягчившейся позиции России по переговорам

Президент России Владимир Путин с самого начала был открыт к переговорам. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Путин якобы «стал мягче» в вопросе переговоров по ситуации на Украине.

«Путин был открыт для переговоров с самого начала, президент неоднократно об этом говорил, он пытался инициировать переговоры и с НАТО, и с США, и с ОБСЕ еще до начала СВО», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что сейчас переговорам препятствует украинская сторона, введя полноценный запрет на них.

«Путин был открыт для переговоров, еще когда был согласован текст документа. В этом плане ничего не изменилось, только позиция украинской стороны, потому что она за это время кодифицировала тему переговоров с РФ. Украинский закон запрещает какие-либо переговоры», — добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что пока что в графике Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом.

Ранее в этот день турецкий лидер сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Путиным, а также свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским.

19 октября Эрдоган уже общался с Зеленским и заявил украинскому президенту, что «дипломатическое решение конфликта должно сохраняться при любых обстоятельствах».

В тот же день Путин на заседании Совбеза указал, что киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

В начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».