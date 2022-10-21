Пешеход погиб в результате массовой аварии во Владивостоке

Четыре автомобиля столкнулись на улице Русской во Владивостоке, после чего одна из машин наехала на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался.

По данным ГИБДД, водитель Mitsubishi Delica ехал со стороны проспекта 100-летия Владивостока в направлении улицы Енисейской. Иномарка выехала через встречную полосу на обочину и столкнулась с машиной Nissan Bluebird. Затем Mitsubishi наехал на стоящий учебный транспорт Hyundai, после чего минивэн отбросило на бетонные блоки. В итоге иномарка врезалась в машину Audi. Об этом сообщает Vostokmedia. Погиб пешеход, который находился возле пешеходных блоков.

47-летний водитель Mitsubishi в момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он пытался уползти с места аварии. Стаж вождения мужчины составляет восемь лет.

19 октября массовая авария с участием двух грузовиков произошла на трассе в Волгоградской области. Водитель кроссовера Opel Mokka выехал на встречную полосу, по касательной задел «КамАЗ», а затем врезался в фуру Volvo. Травмы получили взрослый и двое детей.