Песков объяснил упразднение Ростуризма

После упразднения Ростуризма работа в России в этой сфере переходит на более высокий уровень. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Работа будет продолжена. В связи с амбициозными планами развития внутреннего туризма работа переходит на более высокий уровень», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что правительство высоко оценивает промежуточные итоги работы ведомства. По его словам, «все достижения Ростуризма будут сохранены и будут развиваться уже в составе министерства».

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

В тот же день председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что новость об упразднении Ростуризма стала для него и коллег неожиданной. По его словам, решение об упразднении Ростуризма принимала исполнительная власть. Оно никак не влияет на комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. С 5 июня 2020 года агентство находилось в прямом подчинении правительства РФ. С февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.