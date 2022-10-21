Американист назвала главный негативный показатель в американской экономике

Главный негативный показатель в американской экономике — это инфляция. Однако это не повод для объявления рецессии. Такое мнение озвучила кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева 21 октября в беседе с «Известиями».

Таким образом она прокомментировала заявление предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который написал в Twitter, что предполагает продление рецессии в США до весны 2024 года.

«Есть снижение доходов в результате того, что перестали выплачивать ковидные деньги, но даже это снижение уже остановилось, если сравнить с I кварталом. Но также есть положительная динамика на рынке труда, длительное снижение безработицы. Тут основной вопрос, насколько экономика вырулит из состояния такой высокой инфляции», — сказала Журавлева.

По ее мнению, прогнозы о рецессии делаются перед выборами в палату представителей США для того, чтобы убедить электорат проголосовать не за Демократическую партию, а за республиканцев.

«Электорат и так в печальном настроении, и рейтинги федерального правительства очень низкие. Американцы очень недовольны, потому что это касается каждого — любой, кто ходит в магазин и покупает молоко, видит, что оно теперь стоит дороже. И все эти вбросы, что будет рецессия, направлены на то, чтобы еще больше подтолкнуть электорат к тому, чтобы прийти на выборы и проголосовать за республиканцев», — сказала Журавлева.

При этом политолог подчеркнула, что не имеет в виду, что Маск «работает» на республиканцев.

«Я не говорю о том, что Маск работает на республиканцев, но он не единственный, кто говорит о рецессии, и мне кажется, что это очень политизированные разговоры», — заключила она.

Накануне стало известно, что северо-восточные территории США могут столкнуться с перебоями в поставках сжиженного природного газа зимой. А 17 октября телеканал Fox News со ссылкой на данные управления энергетической информации (EIA) передал, что американцам придется больше платить за газ из-за неправильного обращения президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами.

16 октября в США были опубликованы данные соцопроса, которые показали, что, если бы выборы главы государства проходили сегодня, более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.