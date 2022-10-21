Реклама
Прямой эфир
Авто
В Китае представили электроседан Venucia D60EV Plus
Общество
Песков заверил в проверке сообщений об отправке мобилизованных без должной подготовки
Мир
Эрдоган указал на отсутствие препятствий для продления зерновой сделки
Общество
В Кремле не назвали точной даты завершения частичной мобилизации
Авто
Число смертельных ДТП снизилось на дорогах Подмосковья на 8%
Армия
Песков заявил об отсутствии планов увеличивать срок службы в армии до 2 лет
Мир
Полиция Норвегии отпустила четырех задержанных за фотосъемку россиян
Мир
В Кремле отметили заинтересованность России и Турции в газовом хабе
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Мир
Москва выдала Минску семерых причастных к экстремизму граждан Белоруссии
Общество
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне
Экономика
«Ростех» нарастил производство техники для армии

Американист назвала главный негативный показатель в американской экономике

Американист Журавлева назвала инфляцию главным негативным показателем в американской экономике
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный негативный показатель в американской экономике — это инфляция. Однако это не повод для объявления рецессии. Такое мнение озвучила кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева 21 октября в беседе с «Известиями».

Трудный подрос: как скандалы сына Байдена повлияют на карьеру президента
И будут ли республиканцы использовать «Хантер-кейс» для запуска импичмента действующему главе США

Таким образом она прокомментировала заявление предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который написал в Twitter, что предполагает продление рецессии в США до весны 2024 года.

«Есть снижение доходов в результате того, что перестали выплачивать ковидные деньги, но даже это снижение уже остановилось, если сравнить с I кварталом. Но также есть положительная динамика на рынке труда, длительное снижение безработицы. Тут основной вопрос, насколько экономика вырулит из состояния такой высокой инфляции», — сказала Журавлева.

По ее мнению, прогнозы о рецессии делаются перед выборами в палату представителей США для того, чтобы убедить электорат проголосовать не за Демократическую партию, а за республиканцев.

«Электорат и так в печальном настроении, и рейтинги федерального правительства очень низкие. Американцы очень недовольны, потому что это касается каждого — любой, кто ходит в магазин и покупает молоко, видит, что оно теперь стоит дороже. И все эти вбросы, что будет рецессия, направлены на то, чтобы еще больше подтолкнуть электорат к тому, чтобы прийти на выборы и проголосовать за республиканцев», — сказала Журавлева.

При этом политолог подчеркнула, что не имеет в виду, что Маск «работает» на республиканцев.

«Я не говорю о том, что Маск работает на республиканцев, но он не единственный, кто говорит о рецессии, и мне кажется, что это очень политизированные разговоры», — заключила она.

Накануне стало известно, что северо-восточные территории США могут столкнуться с перебоями в поставках сжиженного природного газа зимой. А 17 октября телеканал Fox News со ссылкой на данные управления энергетической информации (EIA) передал, что американцам придется больше платить за газ из-за неправильного обращения президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами.

16 октября в США были опубликованы данные соцопроса, которые показали, что, если бы выборы главы государства проходили сегодня, более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022