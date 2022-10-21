Число смертельных ДТП снизилось на дорогах Подмосковья на 8%

Количество смертельных ДТП в Московской области с начала года сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщается на сайте регионального минтранса.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, в 2022 году в ДТП скончалось на 44 человека меньше. Помимо этого число происшествий снизилось на 14%, а число пострадавших в них — на 16%.

«Мы продолжим реализацию комплекса мер, чтобы работать на опережение и предотвратить и число ДТП, и тяжесть их последствий», — приводит слова министра телеканал «360».

Самыми опасными видами ДТП, согласно данным минтранса региона, стали столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги. Самым аварийным месяцем в году оказался август.

В регионе проводится ряд мероприятий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий. К ним относятся переустановка камер фотовидеофиксации нарушений, проверки на дорогах, нанесение шумовых полос, установка катафотов и барьерных ограждений, обустройство пешеходных переходов и другие, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В конце сентября столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность с участием водителей без водительского удостоверения. Так, за восемь месяцев 2022 года на территории Москвы произошло 132 ДТП с участием водителей, не имеющих водительских прав.

В авариях погибли восемь человек и 162 пострадали.