Ставропольских водителей предупредили об очень сильном ветре

Жителей Ставропольского края предупредили о сильном ветре. В пятницу, 21 октября, он усилится в Ставрополе и в Шпаковском округе, сообщили в УГИБДД по региону. Водителей попросили крепче держаться за руль и соблюдать боковой интервал.

Ветер уже усилился в Александровском округе, на дороге Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды. Также сильный ветер ощущается на дороге Минеральные Воды – Кисловодск и на трассе «Кавказ».

В Госавтоинспекции порекомендовали максимально снизить скорость, исключить необдуманные маневры опережения и с особой аккуратностью проезжать участки с открытой местностью, сообщает NewsTracker.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали на севере и северо-западе региона. Тогда в ряде городов прошли первые заморозки, температура опускалась до –1,4 градуса.