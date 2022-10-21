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Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Путиным и Зеленским
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Фото: REUTERS/Turkish Presidency
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 октября заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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Он отметил, что Путин в настоящее время более открыт к переговорам с Киевом, чем раньше.

«Мы увидим, к чему это может привести, в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — сказал Эрдоган журналистам.

Несколько дней назад Эрдоган уже общался с Зеленским и заявил украинскому президенту, что «дипломатическое решение конфликта должно сохраняться при любых обстоятельствах».

19 октября Путин на заседании Совбеза указал, что киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

В начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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