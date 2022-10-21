Учительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей в Приангарье

В Иркутской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дистанционного мошенничества в отношении 67-летней женщины. Учительница из Братска согласилась перевести неизвестным 1,2 млн рублей.

По словам потерпевшей, телефонные звонки поступали ей в течение пяти дней. Мошенники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили женщину, что кто-то якобы пытается от ее имени оформить кредит. Чтобы защититься от несанкционированной операции, учительнице предложили самостоятельно оформить заем и перевести средства на «защищенные» счета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В дальнейшем мошенники выманивали деньги у женщины под различными предлогами. Они убеждали потерпевшую оплатить комиссию на открытие счета и увеличить налоговую компенсацию. Жительница Братска заподозрила неладное, когда злоумышленники попросили оформить кредит под залог квартиры.

Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.