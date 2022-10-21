Москва выдала Минску семерых причастных к экстремизму граждан Белоруссии

Россия выдала Минску семь граждан Белоруссии, причастных к экстремизму. Республика, в свою очередь, направила Москве пять аналогичных дел в отношении россиян. Об этом журналистам сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед перед заседанием объединенной коллегии ведомств двух стран.

Он отметил, что еще не было ни одного случая, чтобы Россия неоперативно рассмотрела запросы республиканской генпрокуратуры о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

«За второе полугодие 2021 года — текущий год из России нам выдали семь лиц, граждан Беларуси, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с экстремизмом», — сказал Швед.

Минск, в свою очередь, направил пять уголовных дел в отношении россиян, совершавших экстремистские преступления в Белоруссии, уточнил генпрокурор.

По его словам, одно из таких дел уже было рассмотрено судом. Речь идет о гражданине РФ, который в январе 2022 года был приговорен судом в Казани к одному году и шести месяцам лишения свободы.

«Судьба остальных четырех уголовных дел нами отслеживается, <...> понимаем, что они также будут направлены суду», — указал Швед.

Как сообщалось 3 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать РФ россиянку Софию Сапегу, приговоренную к шести годам колонии общего режима в Белоруссии по статье о разжигании ненависти.

Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.