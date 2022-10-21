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Москва выдала Минску семерых причастных к экстремизму граждан Белоруссии
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Москва выдала Минску семерых причастных к экстремизму граждан Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Андрей Александров
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Россия выдала Минску семь граждан Белоруссии, причастных к экстремизму. Республика, в свою очередь, направила Москве пять аналогичных дел в отношении россиян. Об этом журналистам сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед перед заседанием объединенной коллегии ведомств двух стран.

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Он отметил, что еще не было ни одного случая, чтобы Россия неоперативно рассмотрела запросы республиканской генпрокуратуры о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

«За второе полугодие 2021 года — текущий год из России нам выдали семь лиц, граждан Беларуси, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с экстремизмом», — сказал Швед.

Минск, в свою очередь, направил пять уголовных дел в отношении россиян, совершавших экстремистские преступления в Белоруссии, уточнил генпрокурор.

По его словам, одно из таких дел уже было рассмотрено судом. Речь идет о гражданине РФ, который в январе 2022 года был приговорен судом в Казани к одному году и шести месяцам лишения свободы.

«Судьба остальных четырех уголовных дел нами отслеживается, <...> понимаем, что они также будут направлены суду», — указал Швед.

Как сообщалось 3 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать РФ россиянку Софию Сапегу, приговоренную к шести годам колонии общего режима в Белоруссии по статье о разжигании ненависти.

Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

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