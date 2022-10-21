Глава харьковской обладминистрации Синегубов сообщил о взрывах в городе

В Харьковской области и части запорожского региона, который временно находится под контролем Киева, слышны взрывы. Как сообщил 21 октября глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов, наносились удары по областному центру.

Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Терехов также сообщил о прилетах по одному из предприятий города. По его данным, снаряд попал в административно-производственное здание, есть разрушения. Информации о пострадавших в мэрию пока не поступало.

В свою очередь, глава запорожской областной администрации Александр Старух смог подтвердить информацию о ракетном обстреле Запорожья.

Ранее в этот день была объявлена воздушная тревога в Киеве. Также сообщалось о звуках сирен в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и других областях центральной и восточной частей Украины.

19 октября в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли новые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты были поражены. Также известно, что были уничтожены три склада боеприпасов в Червоной Долине Харьковской области, Новогригоровке Запорожской области и поселке Березнеговатое Николаевской области.

10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток». По словам Путина, своими действиями власти Украины поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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