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Глава харьковской обладминистрации Синегубов сообщил о взрывах в городе

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В Харьковской области и части запорожского региона, который временно находится под контролем Киева, слышны взрывы. Как сообщил 21 октября глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов, наносились удары по областному центру.

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Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Терехов также сообщил о прилетах по одному из предприятий города. По его данным, снаряд попал в административно-производственное здание, есть разрушения. Информации о пострадавших в мэрию пока не поступало.

В свою очередь, глава запорожской областной администрации Александр Старух смог подтвердить информацию о ракетном обстреле Запорожья.

Ранее в этот день была объявлена воздушная тревога в Киеве. Также сообщалось о звуках сирен в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и других областях центральной и восточной частей Украины.

19 октября в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли новые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты были поражены. Также известно, что были уничтожены три склада боеприпасов в Червоной Долине Харьковской области, Новогригоровке Запорожской области и поселке Березнеговатое Николаевской области.

10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток». По словам Путина, своими действиями власти Украины поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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