Утечка газа стала причиной пожара в жилом доме в Волгограде

В Волгограде произошел пожар в жилом доме на улице Пархоменко. Причиной возгорания стала разгерметизация газового счетчика.

Дом загорелся поздно вечером 20 октября. Спасатели получили сообщение в 23:15. Площадь пожара составила 1 кв. м. Спасателям удалось справиться с ним за 15 минут.

В результате случившегося пострадавших нет, сказали ИА «НовостиВолгограда.Ру» в региональном ГУ МЧС.

Ранее под Волгоградом пожар в квартире произошел из-за телефона. В смартфоне взорвался аккумулятор, после чего загорелась мебель. Никто не пострадал.

14 октября произошел пожар на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге. Его площадь составила 4000 кв. м.