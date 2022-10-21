Ухудшение пожароопасной обстановки спрогнозировали в Приморье

Дефицит осадков может привести к повышению пожарной опасности в лесах Приморского края. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на синоптиков Примгидромета.

Вторая декада октября в регионе была теплой. Средняя температура воздуха превышала норму на 1–1,9 градуса. В большинстве районов отмечался дефицит осадков, на территориях выпало от 6 до 76% нормы. Изобилие влаги отмечалось лишь на севере и западе, где выпало до 2,5 декадной нормы осадков.

К текущей дате по метеорологическим показателям в отдельных районах установился средний класс пожарной опасности, на западе — высокий класс. Синоптики прогнозируют, что в начале третьей декады октября осадки в Приморье не ожидаются. Высокий класс пожарной опасности установится в южных, а также на юге центральных и восточных районов.

Ранее синоптики уточнили, что на следующей неделе в Приморском крае вероятны заморозки до –10 градусов.