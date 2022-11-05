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День иконы Всех скорбящих Радость: когда празднуется в 2022 году, в чем помогает

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6 ноября 2022 года верующие в России отмечается День иконы Всех скорбящих Радость. Это тип иконографии, который включает в себя изображение людей с недугами в скорби, а также ангелов, которые совершают благие дела от имени Пресвятой Богородицы.

Впервые такая икона прославилась в 1688 году в московской церкви на Ордынке. Там, на ул. Большая Ордынка, 20, метро Третьяковская или Новокузнецкая, она находится до сих пор. Согласно преданию, образ наделен чудесными свойствами исцеления.

Икона покровительствует над всеми страждущими и сиротами. К ней обращаются с просьбами о рождении ребенка, избавлении от душевных страданий и физических болезней.

Еще одна знаменита икона — Всех скорбящих радость с грошиками — хранится в одноименной церкви в Санкт-Петербурге по адресу: проспект Обуховской обороны, 24, метро Площадь Александра Невского.

Для москвичей и гостей столицы, которые хотят посвятить выходной вере, истории и искусству, будет интересна выставка «Преподобный Сергий Радонежский», которая проходит в Оружейной палате.

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