Трех жителей Красноярска осудили за мошенничество с жильем на 12 млн рублей

В Красноярске вынесен приговор в отношении двух мужчин и женщины, которых обвинили в мошенничестве с жильем. Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 12 млн рублей.

По версии правоохранительных органов, обвиняемые искали социально незащищенных граждан и оформляли в их собственность чужие квартиры. При этом злоумышленники использовали поддельные документы. Настоящие владельцы квартир не подозревали о махинации, пишет ИА KrasnoyarskMedia. После оформления собственности подсудимые реализовывали жилье третьим лицам. Одну из квартир удалось продать дважды.

Деятельность группы была пресечена в ноябре 2020 года. Свердловский районный суд Красноярска приговорил 60-летнего мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 35-летний мужчина и 42-летняя женщина приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В сентябре федеральная компания «Этажи» сообщила о росте числа случаев мошенничества с арендой и продажей жилья в Краснодарском крае. Злоумышленники привлекали потенциальных жертв более низкими ценами.