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Омские парки украсят к Новому году на 1,2 млн рублей

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В Омске объявили результаты трех аукционов по выборам подрядчика для поставки украшений и иллюминации к Новому году. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ».

Сумма контрактов превысила 1,2 млн рублей. Одно из предприятий поставит 405 красных и 445 золотых елочных шаров на 400 тыс. рублей. Другое — несколько спайдеров, 100 игрушек в виде красного банта, 26 серебряных бантов, 59 световых игрушек «Снежинка», 20 сосулек, три гирлянды «Занавес» и 14 светодиодных звезд на 463 тыс. рублей. Третье предприятие должно будет предоставить блоки питания, 30 штук светодиодной бахромы и 32 светодиодные фигуры «Снежинка» на 369 тыс. рублей, уточняет ИА «Город55».

Светящиеся гирлянды появятся в Советском парке и парке им. 30-летия ВЛКСМ, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». Общественные пространства украсят конструкциями в форме снежинок. 30 из них будут по 60 см, а две — размером больше 1 м.

Ранее сообщалось, что до конца октября в Омске должны завершить обустройство системы для отвода дождевых и талых вод с автомагистралей. В 2022 году предусмотрено обустройство 12 участков ливневой канализации, проходящих вдоль магистральных улиц. На эти цели выделено 17,45 млн рублей.

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