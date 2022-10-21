Обход Усолья-Сибирского строят с опережением графика в Приангарье

В Иркутской области полностью построили 17 км обхода Усолья-Сибирского. Работы ведутся с опережением графика.

Общая протяженность дороги составит 42 км. 17 км проезжей части полностью готовы, на оставшемся участке устроены нижний и верхний слои асфальтобетонного основания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. До конца 2022 года рабочие построят пять мостов, общая длина которых составляет 170 м. Также в ближайшие месяцы завершится строительство опор и монтаж пролетных строений четырех путепроводов.

Планируется строительство шести транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. Кроме того, строители установят 64 км барьерных ограждений и порядка 30 км линий освещения. Такие меры позволят снизить количество ДТП.

Ожидается, что пропускная способность участка трассы увеличится до 30 тыс. машин в сутки. Скорость движения на обходной дороге установят на уровне 100 км/ч.

Строительство дороги по плану завершится до октября 2024 года.