Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин назвал героями вернувшихся из украинского плена бойцов из Донбасса
Общество
Школьники из новых регионов России получат скидку 50% на проезд в поездах
Мир
Британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера
Мир
Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ
Общество
Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам
Мир
Россия выступила против распространения «оголтелых фейков» через ООН
Происшествия
На складе в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь
Мир
Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Мир
В Кривом Роге на Украине группы силовиков будут контролировать режим экономии энергии
Мир
Россияне в Турции испытывают проблемы с открытием банковских карт
Мир
На учениях ОДКБ в Таджикистане применили опыт уничтожения террористов в Сирии
Сюжет:

Синоптик заявил о попадании Москвы в «кольцо снежинок»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва оказалась в «кольце снежинок». Об этом 21 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

«Данные метеостанций по снегу за последние 12 часов. Москва в кольце снежинок, но за МКАД вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла — ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее специалист рассказал, что в Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали на севере и северо-западе региона. Тогда в ряде городов прошли первые заморозки, температура опускалась до –1,4 градуса.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что 21 октября в Москве будет облачно с прояснениями, а также местами прогнозируется небольшой умеренный дождь. Днем в столице температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью похолодает до +2…+4. Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

18 октября метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о скорых ночных заморозках в Москве, которые придут на смену проливным дождям. Он добавил, что с каждым днем среднесуточная температура будет опускаться и колебаться в пределах +3…+5 градусов.

Согласно прогнозам, пятница, 21 октября, станет одним из самых холодных дней недели, а выходные — самыми теплыми.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022