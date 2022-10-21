Синоптик заявил о попадании Москвы в «кольцо снежинок»

Москва оказалась в «кольце снежинок». Об этом 21 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Данные метеостанций по снегу за последние 12 часов. Москва в кольце снежинок, но за МКАД вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла — ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее специалист рассказал, что в Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали на севере и северо-западе региона. Тогда в ряде городов прошли первые заморозки, температура опускалась до –1,4 градуса.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что 21 октября в Москве будет облачно с прояснениями, а также местами прогнозируется небольшой умеренный дождь. Днем в столице температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью похолодает до +2…+4. Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

18 октября метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о скорых ночных заморозках в Москве, которые придут на смену проливным дождям. Он добавил, что с каждым днем среднесуточная температура будет опускаться и колебаться в пределах +3…+5 градусов.

Согласно прогнозам, пятница, 21 октября, станет одним из самых холодных дней недели, а выходные — самыми теплыми.