Снег и мороз до –32 градусов спрогнозировали в Якутии в выходные
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало снежные выходные в Якутске. На дорогах образуется гололедица.
Осадки вероятны 22 и 23 октября. Температура воздуха опустится до –4…–6 градусов в ночные часы и до –1…–3 градусов днем. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Одновременно с выпадением снега образуется гололедица.
22 октября осадки в виде снега ожидаются на юго-востоке, востоке, северо-востоке Якутии, а также по Нижней Лене и в заречных районах. Температура воздуха ночью составит –3…–8 градусов. При прояснениях в низинах северо-востока возможно до –32 градусов, в Колымо-Индигирских районах — до –24 градусов. Местами на северо-востоке ожидаются заморозки до –18 градусов.
Ранее сообщалось, что с 24 октября похолодание ожидается в Приморском крае. По ночам вероятны заморозки до –10 градусов.