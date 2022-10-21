На Украине прошли обыски у двух замминистра и сотрудницы офиса президента

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у трех украинских чиновников. Об этом 21 октября сообщило агентство «Украинские новости».

По словам источника, обыски прошли у заместителей министров агрополитики Тараса Высоцкого и экономики Александра Грибана, а также у Елены Симоненко, которая занимает должность советника заместителя главы офиса президента.

Мероприятия проходили 19 и 20 октября в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении, связанном с распределением гуманитарной помощи. В НАБУ обыски не комментируют.

18 сентября стало известно об обысках НАБУ у предпринимателя Игоря Коломойского. Они были связаны с делом «Укрнафты». У него были изъяты документы и гаджет, а также скачано его содержимое.

До этого, 2 сентября, сообщалось об обыске у депутата Верховной рады Андрея Деркача, которого подозревают в работе на российскую разведку. У него обнаружили электронное устройство, похожее на чернильную ручку, со скрытым микрофоном и видеокамерой.