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Стало известно о планах Uniqlo сократить сеть магазинов в России

«Ведомости»: Uniqlo начал сокращать сеть магазинов в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Японский ритейлер одежды Uniqlo принял решение сократить сеть на территории России и объявил персоналу, что некоторые магазины необходимо готовить к полному закрытию. Об этом 21 октября сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудников компании.

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По данным издания, ритейлер вызвал менеджеров ряда точек, чтобы убрать товары с витрин и подготовить их к вывозу. Источник издания не знает точное число магазинов, которые планируют закрыть в стране. Отмечается, что в марте в России работали 50 точек, а в сентябре — 48.

Кроме того, два консультанта Uniqlo по вопросам недвижимости подтвердили намерения ритейлера о сокращении магазинов.

Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала, что сейчас сокращение магазинов идет в регионах, однако не стала уточнять конкретные точки.

О том, что магазины одежды Uniqlo перестанут работать 21 марта в России, предупредили на сайте компании Fast Retailing, владеющей брендом. После объявления в торговых центрах Москвы выстроились огромные очереди в Uniqlo. Люди ждали не только своей очереди в кассы, но и возможности попасть в сам магазин.

Ранее, 18 октября, испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими), которая также приостановила деятельность в РФ, сообщила, что проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив для выхода на российский рынок.

12 сентября два источника на рынке торговой недвижимости рассказали «Известиям», что Inditex Group может окончательно закрыть в РФ магазины Massimo Dutti, Zara Home, Oysho.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ. Так, 4 августа стало известно, что каталонский ювелирный бренд Tous снова открыл магазины в Москве и Санкт-Петербурге. 5 октября в консалтинговой компании CORE.XP сообщили, что Dior beauty планирует возобновить работу торговых точек в РФ.

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