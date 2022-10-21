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Более половины жителей Кипра выступили против антироссийских санкций

Опрос CyBc: 58% жителей Кипра против антироссийских санкций
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Фото: twitter.com
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Более половины (58%) жителей Кипра выступили против антироссийских санкций. Об этом 20 октября сообщила газета Cyprus Mail со ссылкой на результаты опроса, проведенного по запросу Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC.

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Вместе с тем 54% респондентов отметили, что правительство Кипра должно было осудить действия России на Украине, 41% не согласен с этим, 5% воздержались от однозначного ответа.

На вопрос, должен ли Кипр поддерживать антироссийские санкции Евросоюза, 58% опрошенных ответили отрицательно, 36% поддержали рестрикции, 6% не имеют мнения на этот счет.

Среди важнейших проблем, с которыми Кипр сталкивается сегодня, респонденты назвали высокие цены и стоимость жизни и коррупцию.

На вопрос о том, стала ли жизнь лучше или хуже за последние пять лет, 63% сказали «хуже», 10% сказали «лучше», а 26% не смогли дать точный ответ.

В начале октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

В сентябре бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил «Известиям», что Запад провалил попытки помешать спецоперации России по защите Донбасса. Западные политики пытаются выглядеть сильными, но их действия могут привести к революции во всей Европе.

Западные государства столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты из-за введенных в отношении Российской Федерации санкций, которые страны приняли в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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