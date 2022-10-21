На складе в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь

На складе «Ногинск – Технопарк» в Подмосковье, где 21 октября произошел крупный пожар, удалось потушить открытый огонь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 10:48 на месте пожара складского здания объявлена ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.

О пожаре на складе в подмосковном Ногинске на 58-м км Горьковского шоссе сообщалось утром 21 октября. К тушению было привлечено более 80 человек и 27 единиц техники. К месту возгорания были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Как стало известно позже, пожарным удалось локализовать пожар на площади 2000 кв. м.

14 октября произошел пожар на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге. Его площадь составила 4000 кв. м. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли. По словам пожарных, тушение осложнялось сильным дымом. Спустя несколько часов пожар был локализован.