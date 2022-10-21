Жителей Читы предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Управление МЧС по Забайкальскому краю предупредило жителей Читы о неблагоприятных погодных условиях. Горожан просят воздержаться от сжигания мусора.

Условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, будут сохраняться с 7 до 13 часов 22 и 23 октября. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

В МЧС отмечают, что во время неблагоприятных условий рекомендуется меньше гулять и снизить объем физических нагрузок.

14 октября выбросы фенола зафиксировали в Омске, концентрация опасного вещества в воздухе превышала предельно допустимую в 1,2 раза.