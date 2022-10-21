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Опубликованы кадры последствий обстрела переправы в Херсоне

«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела переправы в Херсоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» 21 октября публикуют кадры последствий обстрела украинскими военными гражданской переправы в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека, из них двое — журналисты.

На кадрах можно увидеть часть разрушенного моста, осколки ракет и обстрелянные машины. В том числе на видео попал автомобиль местного телеканала «Таврия».

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Накануне вечером украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне.

В результате ракетного обстрела погибли четыре человека. По информации главы представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника, еще 10 человек получили тяжелые ранения.

Среди погибших оказались два сотрудника телеканала «Таврия».

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что украинские военные целенаправленно били по журналистам, которые находились на этой переправе.

«Целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. <...> стреляли специально <...>, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка», — заявил он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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