Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин назвал героями вернувшихся из украинского плена бойцов из Донбасса
Общество
Школьники из новых регионов России получат скидку 50% на проезд в поездах
Мир
Британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера
Мир
Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ
Общество
Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам
Мир
Россия выступила против распространения «оголтелых фейков» через ООН
Происшествия
На складе в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь
Мир
Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Мир
В Кривом Роге на Украине группы силовиков будут контролировать режим экономии энергии
Мир
Россияне в Турции испытывают проблемы с открытием банковских карт
Мир
На учениях ОДКБ в Таджикистане применили опыт уничтожения террористов в Сирии

Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ

Илон Маск: следующий президент РФ не будет более лоялен к Западу
0
Фото: Global Look Press/Kim Shiflett
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западным странам не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу. Об этом заявил 21 октября американский предприниматель Илон Маск.

«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»
Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты

«Те, кто хочет сместить (Владимира) Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для хороших парней», — отметил Маск на своей странице в Twitter.

Накануне, 20 октября, уходящий премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что разногласия внутри Евросоюза (ЕС) в условиях рецессии станут победой для президента России в политическом и экономическом состязании с Европой. Премьер-министр призвал ЕС по-настоящему объединиться. Драги также добавил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка и негативно влияет на «единство ЕС».

12 октября сообщалось, что президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным лидером. Однако подчеркнул, что тот якобы «просчитался» на Украине. Как заявил Байден, цели президента РФ были «неправильными».

Ранее, 10 октября, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины заявил, что Путин является «центром принятия решений» ВС России и «законной военной целью». По его словам, российский лидер будет в списке целей в случае применения ядерного оружия.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Болтона, отметил, что безопасность президента осуществляется на должном уровне с учетом всех угроз. А что касается ядерной риторики со стороны Запада, то Россия не хочет принимать в этом участия.

21 сентября российский лидер в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022