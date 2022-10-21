Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ

Западным странам не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу. Об этом заявил 21 октября американский предприниматель Илон Маск.

«Те, кто хочет сместить (Владимира) Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для хороших парней», — отметил Маск на своей странице в Twitter.

Накануне, 20 октября, уходящий премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что разногласия внутри Евросоюза (ЕС) в условиях рецессии станут победой для президента России в политическом и экономическом состязании с Европой. Премьер-министр призвал ЕС по-настоящему объединиться. Драги также добавил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка и негативно влияет на «единство ЕС».

12 октября сообщалось, что президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным лидером. Однако подчеркнул, что тот якобы «просчитался» на Украине. Как заявил Байден, цели президента РФ были «неправильными».

Ранее, 10 октября, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины заявил, что Путин является «центром принятия решений» ВС России и «законной военной целью». По его словам, российский лидер будет в списке целей в случае применения ядерного оружия.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Болтона, отметил, что безопасность президента осуществляется на должном уровне с учетом всех угроз. А что касается ядерной риторики со стороны Запада, то Россия не хочет принимать в этом участия.

21 сентября российский лидер в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.