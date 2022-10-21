Театральных менеджеров начнут обучать в театре Перми

В Перми в академическом Театре-Театре запустили собственную программу по обучению театральных менеджеров. Студенты получат базовые принципы работы в этом направлении, а также узнают о структуре, по которой можно двигаться и выстраивать деятельность в этом направлении.

Исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин рассказал ИА «Ура.ру», что все занятия будут проходить в режиме онлайн, университет будет называться «Театр на 360».

Сейчас идет набор на первый курс. Занятия начнутся 15 декабря и продлятся три месяца. Слушателям обещают не только видеоуроки, но и домашние задания, а также поддержку экспертов в выполнении практических заданий.