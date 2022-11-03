День иконы Казанской Божьей Матери: когда праздник в 2022 году, история, в чем помогает, что нельзя делать

4 ноября ежегодно отмечается День иконы Казанской Божьей Матери. Таких православных праздника в году два: летняя и осеняя Казанская, как говорят в народе. В теплое время отмечается 21 июля — в день обретения иконы в Казани в 1579 году.

Праздник осенней Казанской напоминает о событиях XVII века, когда образ помог освободить Москву. Согласно преданию, войска народного ополчения Минина и Пожарского «возглавляла» икона Казанской Божией Матери. Поэтому святыня имеет такое большое значение для России. День народного единства, который страна впервые отпраздновала в 2005 году, приурочен к этой церковной дате.

Икона Казанской Божьей матери — один из самых важных, почитаемых и любимых образов Богородицы среди прихожан РПЦ. Именно ее дарят младенцу в день обряда крещения, после чего икона сопровождает человека до самой смерти.

По случаю православного праздника верующие посещают службу. Молятся Пресвятой Богородице об избавлении от телесных и душевных болезней, о мире в семье, о наставлении на путь истинный. В храмах будут приветствовать свечи за здравие военнослужащих, ставших на защиту мирных жителей и русской земли.

Наши предки считали, что в День иконы Казанской Божией Матери нельзя работать по дому, принимать участие в ссорах, одалживать деньги. Ограничений в питании нет — Рождественский пост начинается только 28 ноября 2022 года.

Подробнее обо всех праздниках осени — в материале «Известий».