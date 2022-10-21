На учениях ОДКБ в Таджикистане применили опыт уничтожения террористов в Сирии

Участники совместных военных учений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Рубеж-2022», которые проходили в Таджикистане, применяли опыт уничтожения террористов в Сирии. Об этом сообщил 21 октября журналистам начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«В учениях мы использовали опыт борьбы с террористами в Сирии и наших войск в Донбассе», — рассказал он по итогам учений, подчеркнув, что такие учения ни разу не проводились по одинаковому сценарию.

Сидоров также отметил, что доволен результатами учений и оценивает их «на отлично». Он указал, что участники учений показали свое высокое мастерство и уверенность в действиях.

«Вот эти качества участников могут служить гарантом безопасности в Центральной Азии», — подчеркнул он.

Учения проходили с 10 по 21 октября. В маневрах приняли участие порядка одной тыс. человек — воинские контингенты государств — членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составили военнослужащие Центрального военного округа.

Активная фаза учений стартовала 17 октября. По сценарию, незаконные вооруженные формирования перешли государственную границу одной из стран — члена ОДКБ и захватили приграничные населенные пункты.

Министерство обороны Киргизии отменило командно-штабные учения миротворческих сил «Нерушимое братство – 2022» на своей территории. Как пояснил вице-премьер страны Эдиль Байсалов, отмена учений связана с недавними боестолкновениями на киргизско-таджикской границе. Учения должны были пройти в городе Балыкчы с 10 по 14 октября.

13 октября стало известно, что учения перенесли на более поздний срок. Как отметил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов, перенос учений не означает, что у Киргизии есть какие-то проблемы в отношениях с ОДКБ. Он указал, что к решению Киргизии перенести октябрьские учения на Иссык-Куле руководство ОДКБ отнеслось с пониманием.

Учения «Нерушимое братство» проводятся ежегодно начиная с 2012 года на территории одной из стран — участниц ОДКБ.