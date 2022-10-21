Полезные ископаемые на 1,3 млн рублей незаконно добыли на Камчатке

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной разработки котлована с полезными ископаемыми и рубки деревьев. Ущерб государству оценивается более чем в 1,3 млн рублей.

По данным природоохранной прокуратуры, разработка котлована велась в Елизовском районе. Без соответствующего разрешения добыча песчано-гравийной смеси осуществлялась на площади 1 га. Кроме того, тяжелой техникой был поврежден грунт и лесной массив. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по факту хищения, совершенного в особо крупном размере. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

На прошлой неделе двух жителей Камчатки задержали за незаконную добычу красной икры. Ущерб оценивается в 3,3 млн рублей. Мужчины утверждали, что нашли мешки с деликатесом на берегу реки.