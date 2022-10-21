Неизвестные спилили поклонный крест в Пермском крае

В Пермском крае в селе Гамово неизвестные спилили поклонный крест, который стоял на въезде в населенный пункт. Об этом районная администрация сообщила на своей официальной странице в соцсети.

Тех, кто что-то знает о случившемся, попросили обратиться в администрацию. И напомнили, что за случаи вандализма положен штраф до 40 тыс. рублей. В том случае, если преступление совершила группа, возможно наказание до 3 лет лишения свободы, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Национальной галерее в Лондоне картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» облили томатным супом. Экоативистки из движения Just Stop Oil плеснули на картину содержимое двух консервных банок. Две девушки после акции приклеили себя к стенам галереи. Таким образом активисты выразили недовольство энергокризисом в мире.