Жителя Екатеринбурга наказали за езду на самокате в пьяном виде

Суд Октябрьского района Екатеринбурга вынес решение в отношении водителя электросамоката за езду в нетрезвом виде и без прав. Он получил 200 часов общественных работ. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Как пишет «ТагилСити.Ру», сотрудники ГИБДД остановили самокатчика за нарушение правил дорожного движения. Мужчина передвигался на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство со ссылкой на пресс-службу МВД Екатеринбурга поясняет, что электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт считается мопедом, для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М».

Выяснилось, что в 2021 году этот же мужчина был оштрафован на 30 тыс. рублей. Тогда же его лишили прав на 1,5 года по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее водителей электросамокатов предупредили об изменениях в ПДД. Изменение правового статуса электросамокатов может накладывать ответственность на пользователей.