Набережную реки Рогатка благоустроят в 2023 году в Южно-Сахалинске

В 2023 году в Южно-Сахалинске завершится благоустройство набережной реки Рогатка на участке от улицы Комсомольской до гостиницы «Турист». Специалисты приступили к самым сложным и трудоемким подготовительным работам.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, набережная в центре города давно требовала наведения порядка. Рядом находится популярное среди сахалинцев место — парк имени Гагарина. Работы по благоустройству стартовали осенью 2022 года. На текущий момент завершен демонтаж старых карнизов и консолей, выполнено устройство армогрунтовой конструкции для укрепления подпорных стен и основания. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

На следующем этапе рабочие выполнят отсыпку и уплотнение основания под укладку покрытий. Также специализированное предприятие ведет заливку архитектурного бетона на парапетной части набережной.

До конца 2022 года подрядчик планирует выполнить до 40% инженерно-технических работ. В 2023 году будут заасфальтированы проезды, дорожки для пешеходов. Также специалисты установят системы освещения и видеонаблюдения.