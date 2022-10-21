Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

В Харькове утром в пятницу произошел еще один взрыв. Об этом сообщает 21 октября украинский телеканал «Общественное».

Ранее в этот день глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харькове прозвучало несколько взрывов.

Украинские СМИ публиковали снимки, на которых было видно густой черный дым, поднимающийся над городом.

Кроме того, мэр города Игорь Терехов также подтвердил, что в Харькове прошла серия взрывов. Он сообщил о повреждении одного из предприятия города. По его информации, снаряд попал в административно-производственное здание.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в пятницу также сообщалось о взрывах в Запорожье и объявлении воздушной тревоги в Винницкой и Черкасской областях. Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара по Запорожью пострадали инфраструктура и жилые дома.

Тревога также была объявлена в Киеве. Сообщалось о звуках сирен в областях центральной и восточной частей Украины. Накануне утром воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В Николаеве после прилетов пропал свет.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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