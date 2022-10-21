Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин назвал героями вернувшихся из украинского плена бойцов из Донбасса
Общество
Школьники из новых регионов России получат скидку 50% на проезд в поездах
Мир
Британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера
Мир
Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ
Общество
Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам
Мир
Россия выступила против распространения «оголтелых фейков» через ООН
Происшествия
На складе в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь
Мир
Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Мир
В Кривом Роге на Украине группы силовиков будут контролировать режим экономии энергии
Мир
Россияне в Турции испытывают проблемы с открытием банковских карт
Мир
На учениях ОДКБ в Таджикистане применили опыт уничтожения террористов в Сирии

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Харькове утром в пятницу произошел еще один взрыв. Об этом сообщает 21 октября украинский телеканал «Общественное».

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

Ранее в этот день глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харькове прозвучало несколько взрывов.

Украинские СМИ публиковали снимки, на которых было видно густой черный дым, поднимающийся над городом.

Кроме того, мэр города Игорь Терехов также подтвердил, что в Харькове прошла серия взрывов. Он сообщил о повреждении одного из предприятия города. По его информации, снаряд попал в административно-производственное здание.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в пятницу также сообщалось о взрывах в Запорожье и объявлении воздушной тревоги в Винницкой и Черкасской областях. Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара по Запорожью пострадали инфраструктура и жилые дома.

Тревога также была объявлена в Киеве. Сообщалось о звуках сирен в областях центральной и восточной частей Украины. Накануне утром воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В Николаеве после прилетов пропал свет.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022