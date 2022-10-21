Россияне в Турции испытывают проблемы с открытием банковских карт

В Турции граждане РФ столкнулись с проблемой получения банковских карт, так как работники финансовых учреждений не успевают обрабатывать все заказы от российских туристов из-за их массового притока после начала частичной мобилизации. Об этом 21 октября рассказали находящиеся в стране соотечественники.

«Местные банки не справляются с потоком российских граждан, желающих оформить карты, и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета», — цитирует собеседника РБК.

Так, одному из россиян, находящемуся в Стамбуле, пришлось обойти 15 отделений крупных турецких банков, прежде чем он смог открыть карту. Некоторые финансовые организации требовали от него выплатить комиссию, а другие — предъявить разрешение на работу в стране.

Один из банков требовал выплатить заградительный депозит $5 тыс., еще один — безвозвратную комиссию в размере 2 тыс. лир (около $107), пишет «Газета.Ru».

Больше всего желающих получить новую карту зафиксировали в Denizbank, где наблюдаются очереди. Эта финансовая организация наиболее лояльно отнеслась к подобным обращениям россиян. При этом для оформления новой карты там надо внести депозит в размере 10 тыс. лир на месяц, однако это могут сделать далеко не все россияне.

Использование российской платежной системы «Мир» прекратили в конце сентября несколько турецких государственных банков. Как объяснила «Известиям» 18 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, решение о приостановке обслуживания платежных карт «Мир» принимается на уровне отдельных банков. Эксперт напомнила, что о подобных случаях сообщалось в Турции, Казахстане, Вьетнаме. Это связано с заявлением минфина США о готовности вводить вторичные санкции за поддержку российской платежной системы за рубежом, уточнила она.

На текущий момент разрабатываются альтернативные варианты проведения платежей для российских туристов в Турции. Газета Aydınlık 5 октября написала, что банки Анкары и Москвы обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативной российскому «Миру». Издание отметило, что систему и трансакции по ней Турция контролирует самостоятельно, поэтому «США будет нелегко найти повод для вмешательства» в ситуацию.