Появились «шпионские» кадры флагманского кроссовера Chery Tiggo 9

В китайских СМИ появились кадры нового флагмана Chery, большого кроссовера Chery Tiggo 9. Об этом 20 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

На опубликованных кадрах машина скрыта под камуфляжем, однако пропорции автомобиля и его дизайн хорошо угадываются: четко видна большая радиаторная решетка с вертикальным рисунком, зауженная оптика задних фонарей и выдвижные дверные ручки.

Эксперты отметили, что в Сеть новые фото машины, скорее всего, «слил» сам производитель, чтобы дополнительно подогреть интерес к кроссоверу. Обычно в Китае так поступают накануне официальной премьеры автомобиля.

Модель Tiggo 9 должна стать первым автомобилем на базе перспективной платформы T2X. Уже известно, что новый паркетник будет доступен в пяти-, шести- и семиместном исполнении, а его габариты станут самыми крупными в модельном ряду Tiggo.

В длину машина будет почти 4800 мм при колесной базе 2800 мм. Tiggo 8 Pro Max, представленный в России, в длину 4722 мм, а его колесная база равняется 2710 мм.

В качестве силовых агрегатов новому автомобилю обещают два стандартных для Chery сочетания: двигатели объемом 1,6 и 2,0 л в паре с семиступенчатым «роботом». Люксовые версии машины обещают снабдить двухлитровым мотором и восьмидиапазонным «автоматом».

Специалисты отметили, что хотя машина еще не представлена официально, в китайских СМИ озвучили ориентировочную стоимость Tiggo. Новинка будет стоить от 200 тыс. юаней, что эквивалентно 1,7 млн рублей.

20 октября стало известно, что китайский бренд Tank (входит в концерн Great Wall Motors) появится в России до конца 2022 года. На российском рынке появятся внедорожники Tank 300 и Tank 500. Автомобили будут доступны с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. Кроме того, появятся модификации с трехлитровым V6 мощностью 290 л.с. В компании также пообещали, что для российского рынка будут доступны и гибридные версии автомобилей.