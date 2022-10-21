Уголовное дело возбудили после падения ворот на ребенка в Хабаровске
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения футбольных ворот на десятилетнего ребенка в Хабаровске. Оценку дадут действиям лиц, отвечающих за обеспечение безопасности спортивного инвентаря.
Инцидент произошел 4 октября на площадке, расположенной около жилого дома в Кировском округе. Во время игры на мальчика рухнули незакрепленные футбольные ворота. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
На текущий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи назначили проведение экспертиз и ведут опрос свидетелей происшествия.
В конце сентября девятилетний ребенок пострадал при падении на него самодельных качелей в Оренбургской области. Верхняя горизонтальная поперечная штанга футбольных ворот, к которым подвесили качели, обломилась и упала на голову мальчика.