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Фото «победившего» Трасс салата показали на здании парламента Британии

Daily Star: «победивший» Трасс салат латук был спроецирован на стенах британского парламента
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Фото: Daily Star
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Изображение салата латук, который «победил» подавшую в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента рядом с Биг-Беном. Об этом 20 октября сообщила газета Daily Star.

Издание опубликовало видео, на котором видно спроецированное изображение салата с глазами, париком и подписью газеты.

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14 октября британские букмекеры предложили сделать ставку на то, уйдет ли Трасс в отставку раньше, чем сгниет кочан салата латук. Daily Star запустила прямой эфир с кочаном салата, чтобы зрители сами смогли наблюдать, как гниет растение. Предполагалось, что овощ полностью испортится в течение 35 дней и за этот срок Трасс должна уйти. Так и произошло.

Экс-премьер-министр объявила об уходе в отставку 20 октября. По ее словам, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказалось 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Днем ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении предшественника Трасс Бориса Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

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