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Россия выступила против распространения «оголтелых фейков» через ООН

Дипломат Стржижовский: Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков
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Фото: TASS/EPA/JOHN ANGELILLO/POOL
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Москва считает недопустимым распространение «оголтелых фейков» через площадки ООН. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании четвертого комитета Генассамблеи.

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В качестве примера дипломат привел заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных. Стржижовский назвал это «бредом» и «абсурдом».

Кроме того, он указал на «беспрецедентную информационную агрессию Запада против России». Также, по его словам, «неугодные российские СМИ» подвергаются запретам и блокировкам.

«Запад выстроил вокруг своих обществ защитные информационные пузыри, наполненные однобоким и тенденциозным контентом, массовым производством которого заняты квазинезависимые медиа», — отметил он.

Как заявил пресс-секретарь, свою истинную суть раскрыли и западные IT-гиганты, которые не скрывают вмешательства спецслужб в управленческие процессы компаний.

«Интернет-посредники из кластера фактических монополистов рынка цифровых сервисов активно подключились к этой беспрецедентной информагрессии, что окончательно разрушило миф об их беспристрастности», — добавил Стржижовский.

В июне заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева также отмечала, что западные страны используют площадку Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для пропаганды недостоверной информации и фейковой риторики по вопросам Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на наращивание режимом президента Украины Владимира Зеленского агрессивной дезинформационной кампании против Российской Федерации.

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