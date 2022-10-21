Десять ландшафтных пожаров ликвидировали в Хабаровском крае за сутки
За минувшие сутки в Хабаровском крае зафиксировали 23 термические аномалии. Подразделения пожарной охраны отреагировали на десять ландшафтных пожаров, все они ликвидированы.
Термические точки были выявлены в ходе спутникового мониторинга. Часть точек совпала с очагами природных пожаров, а также с неконтролируемым горением сухой растительности. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
Круглосуточное взаимодействие с органами местного самоуправления и ведомствами организовано в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Специалисты отмечают, что возгорание сухой травы зачастую происходит около населенных пунктов и дачных кооперативов, на пустырях и заброшенных участках.
В ближайшие дни в Хабаровском крае будет сохраняться западный и юго-западный ветер. При появлении очагов пожаров может наблюдаться задымление. На текущий момент информации о повышенном содержании оксида углерода в воздухе нет.