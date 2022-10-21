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Заммэра Москвы Сергунина рассказала об обучающих программах для малого бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За 10 лет более 400 тыс. столичных предпринимателей приняли участие в городских образовательных программах для малого бизнеса. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Присоединиться к обучающим программам городского проекта московских предпринимателей начали приглашать в 2012 году. За 10 лет было проведено больше 11 тыс. вебинаров, тренингов и отраслевых акселераторов», — отметила вице-мэр. По ее словам, «после повышения деловых компетенций и навыков многие открыли свое дело, зарегистрировались в качестве самозанятых или пересмотрели подход к управлению уже действующим бизнесом».

В настоящее время проект поддержки малого бизнеса Москвы (МБМ) предлагает более 10 программ обучения. Для начинающих предпринимателей, у которых есть бизнес-идея, но которые пока не открыли свое дело, в этом году открылась программа «Бизнес-песочница». На занятиях изучают цикл продажи услуг и этапы развития личного бренда. Для тех, кто хочет развить уже существующий бизнес, также в этом году был запущен пятидневный курс Business Upgrade для малых и средних предприятий. Его участники под руководством экспертов анализируют бизнес-модели, формируют портрет целевой аудитории, изучают современные подходы к продажам.

В ноябре стартует новый поток проекта «Время начинать» для тех, кто хочет научиться правильно выбирать нишу, составлять бизнес-план, разбираться в основных юридических и бухгалтерских аспектах и разработать стратегию продвижения на рынке.

Для повышения предпринимательских компетенций также разработаны программы «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-Акселератор». Оба курса направлены на изучение азов построения собственного бизнеса. Кроме того, четвертый год подряд проводятся отраслевые бизнес-акселераторы: в этом году доступны программы для компаний сферы общепита, онлайн-продаж, а также индустрии развлечений.

Каждый месяц город проводит встречи в бизнес-гостиных, на которых разбираются различные кейсы успешных бизнесменов. Еще один формат обучения — «нетворкинг-марафон», в ходе которого можно найти деловых партнеров и клиентов, обменяться опытом и выстроить бизнес-отношения.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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