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Школьники из новых регионов России получат скидку 50% на проезд в поездах

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Школьники из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в возрасте от 10 до 17 лет получат скидку 50% на билеты на поезда дальнего следования. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Минтранса Росии.

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Отмечается, что льгота уже заработала и распространяется на общие, плацкартные и сидящие вагоны, а также на двухэтажные пассажирские с четырехместными купе.

Скидка будет действовать о время учебного года – с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Уточняется, что для оформления проездных документов справка с места учебы не требуется, она будет нужна при посадке в поезд.

Накануне президент России Владимир Путин поручил до конца учебного года провести полную диспансеризацию детей от двух до 17 лет в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее, 5 октября, российский лидер поручил продумать, как организовать отдых в осенние каникулы для детей из новых присоединенных к России регионов, в которых сохраняется опасность. А также провести массовую диспансеризацию детей в детских садах и школах в Запорожской и Херсонской областях.

14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что несколько тысяч детей из Херсонской области находятся в других регионах России и отдыхают в лагерях.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. В период с 23 по 27 сентября в них состоялись референдумы по этому вопросу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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