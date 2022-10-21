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Корреспондент «Известий» заснял оборудованные в домах огневые точки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 21 октября рассказал, что украинские боевики сооружали свои огневые точки в домах мирных жителей села Покровское под Артёмовском (Бахмутом) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В своем Telegram-канале он рассказал, что в этом населенном пункте украинские военные переоборудовали под огневую точку почти каждый дом. По его словам, это место было «крупной крепостью националистов».

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Кулага обратил внимание на то, что в селе стоит трупный запах, который чувствуется почти на каждой улице. Местных жителей нет, а дома в большинстве случаев разрушены.

«Какие-то дома еще, возможно, подлежат восстановлению. Но, cудя по тому, что разрывы мы здесь слышим раз в 5–10 минут, не факт, что они смогут выстоять», — отметил военкор.

Накануне Кулага сообщил, что военнослужащие Российской армии вплотную приблизились к Артёмовску.

Кроме того, 20 октября, другой корреспондент «Известий» — Александр Сафиулин — оценил боевую мощь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые работают по украинским укрепрайонам под Авдеевкой в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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